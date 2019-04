JUVENTUS AJAX DOUGLAS COSTA / Niente panchina per Douglas Costa: i problemi fisici accusati dal brasiliano hanno costretto Massimiliano Allegri a rinunciare all'ex Bayern Monaco.

Nella distinta consegnata all'arbitro per, il tecnico bianconero non ha inserito il nome di Douglas Costa neanche tra i calciatori in panchina. Potranno subentrare all'undici titolare Pinsoglio, Cancelo, Barzagli, Spinazzola, Bentancur, Khedira e Kean.