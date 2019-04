Napoli-Arsenal, Albiol 'corre' verso il rientro

NAPOLI ARSENAL ALBIOL / Il Napoli si prepara alla sfida con l'Arsenal di giovedì in Europa League. Nel ritorno dei quarti di finale, gli azzurri devono rimontare da 0-2 se vogliono accedere alle semifinali.

Raul, assente da tempo per infortunio, sta provando a recuperare e come riportato dal club azzurro ha svolto quest'oggi la prima parte dell'allenamento in gruppo. Calciomercato.it aveva anticipato il rientro a Napoli di Albiol per tentare di essere a disposizione dinel più breve tempo possibile.