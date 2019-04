Calciomercato Inter, osservato speciale in Juventus-Ajax

CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK / Tutto pronto per Juventus-Ajax. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League sarà una vetrina importante per molti giocatori, soprattutto tra le fila degli olandesi. I vari de Ligt, de Jong, van de Beek, Ziyech, Neres e Tadic già all'andata si sono fatti apprezzare per il bel gioco espresso.

Come detto, tra gli osservatori presenti ad Amsterdam, c'erano anche alcuni emissari dell'Inter che, oltre a Tadic, hanno guardato con attenzione la prestazione di van de Beek. Il centrocampista olandese con la sua capacità di muoversi tra le linee e di inserirsi in area di rigore stuzzica molto le fantasie della dirigenza nerazzurra e sarà un osservato speciale del club anche questa sera.