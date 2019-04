JUVENTUS AJAX ALLEGRI FORMAZIONI DYBALA KEAN/ AGGIORNAMENTO ORE 19.45: La Juventus è arrivata allo stadio, tra poco la comunicazione dell'undici ufficiale da parte di mister Allegri.

AGGIORNAMENTO ORE 19.25: Douglas Costa non sarà del match. Il brasiliano non è in condizioni ottimali e sarà in tribuna. Un'arma in meno a disposizione di Allegri nel corso della sfida.

AGGIORNAMENTO ORE 19.00: Allegri avrebbe preso una decisione a sorpresa. Sulla fascia destra difensiva, panchina per Cancelo e maglia da titolare per Mattia De Sciglio. Scelta evidentemente più difensiva per il tecnico bianconero, per dare maggiore copertura in una zona dove imperverserà Neres, autore del gol dell'1-1 all'andata.

Poche ore al calcio d'inizio di Juventus-Ajax. Allo Stadium di Torino si riparte dall'uno a uno dell'andata.

Massimilianosembra aver sciolto gli ultimi dubbi di formazione legate all'attacco. Senza l'infortunato, il tecnico toscano è pronto a puntare su. L'argentino, nonostante il momento non certo brillantissimo, sarà in campo dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. L'ex Palermo, che indosserà anche la fascia da capitano, ha dunque vinto il ballottaggio con Kean, pronto a subentrare dalla panchina. Per restare aggiornato con tutte le news sulla Champions League CLICCA QUI . Confermato il resto della formazione

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Cristiano Ronaldo, Bernardeschi. All. Allegri

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic. All. ten Hag

