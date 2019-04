Calciomercato, un eroe del miracolo Leicester si offre gratis in Serie A

CALCIOMERCATO OKAZAKI SERIE A / Protagonista del Leicester dei miracoli firmato Claudio Ranieri, Okazaki è pronto a cambiare aria a fine stagione.

In scadenza a giugno, l'attaccante giapponese sta cercando nuove sfide e, secondo il 'Daily Mail', sta cercando una squadra in Italia o in Spagna che gli offra l'opportunità di provare una nuova sfida calcistica all'età di 33 anni.