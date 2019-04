Calciomercato Napoli, riapertura su Denis Suarez

CALCIOMERCATO NAPOLI DENIS SUAREZ ARSENAL BARCELLONA / Il Napoli prepara la sfida all'Arsenal per provare la rimonta in Europa League.

Nelle fila degli inglesi, in prestito dal, c'è Denis, vecchio pallino di mercato degli azzurri che però sta trovando poco spazio anche nei Gunners. Il suo agente, Felix Guende, è intervenuto a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Non è la sua migliore stagione, ha giocato poco venendo frenato anche dagli infortuni - ha spiegato - Il Napoli? Abbiamo ancora due anni di contratto con il, non escludiamo niente ma è presto per parlarne".