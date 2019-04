Calciomercato Juventus, da Kroos a Marcelo: conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO JUVENTUS MARCELO KROOS ISCO / In casa RealMadrid è pronta una vera e propria rivoluzione in estate. I calciatori che potrebbero lasciare la Capitale sono davvero parecchi e nonostante l'arrivo di Zidane non è cambiata moltissimo la posizione di Kroos, Marcelo e Isco.

I tre giocatori sono da tempo finiti nel mirino dellama anche di diverse big europee. Prevedere oggi il loro futuro è davvero complicato: il tecnico francese da quando è tornato ha dimostrato di voler puntare su di loro ma come riporta 'AS' molto dipenderà dalle offerte che arriveranno. Kroos è stato accostato anche all'Inter, intenzionata rinforzare la mediana con l'inserimento di giocatori di qualità.