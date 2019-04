CALCIOMERCATO MILAN CEBALLOS REAL MADRID / A caccia di nuove opportunità. Il Milan in estate dira addio a Jose Mauri, Bertolacci e Montolivo, ai quali non verrà rinnovato il contratto. Futuro tutto da scrivere, poi, anche per Kessie, Bakayoko e Biglia, con i primi due che verrebbero confermati con l'approdo in Champions League. La mediana rossonera potrebbe dunque essere al centro di una importante rivoluzione.

Sono tanti i calciatori accostati al Milan in quest'ultimo periodo ma la sorpresa potrebbe arrivare dalla Spagna. Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . Con l'arrivo di Zidane potrebbe, infatti, tornare di moda in casa Milan un vecchio pallino. Stiamo parlando di, che dalla Spagna confermano, non sembra rientrare nei piani dei Blancos. Il calciatore è un clase 1996 e rappresenta un profilo perfetto per il nuovo Milan targato Elliott, alla ricerca di giovani di esperienza.