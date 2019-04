CALCIOMERCATO ROMA ONANA AJAX / Nella prossima finestra di calciomercato si prevedono grandi manovre in casa Roma, anche e soprattutto nel reparto difensivo. Con Manolas finito nella lista dell'Atletico Madrid per il dopo-Godin, la retroguardia si prepara a essere una grande incognita, anche per quanto riguarda il portiere. L'erede di Alisson, Robin Olsen, ha da poco perso il posto da titolare e in estate potrebbe seriamente dire già addio. Tra le candidature spuntate per sostituire lo svedese c'è anche André Onana, camerunense dell'Ajax che stasera sfiderà la Juventus nel ritorno dei quarti di Champions.

"Ci sono stati degli interessamenti da numerosi grandi club che mi avrebbero offerto molti più soldi dell'Ajax", ha ammesso il portiere classe '96 in un'intervista al 'De Telegraaf'.

Oltre a Cragno, i giallorossi starebbero pensando anche all'estremo difensore cresciuto nel Barcellona, che però è molto riconoscente al club olandese: "L'Ajax ha fatto tanto per me e qui mi sento a casa. Il direttore Overmars mi ha preso da parte e mi ha chiesto 'André, ti prego resta'. Spesso è importante ascoltare le persone che ti hanno aiutato in passato, proprio come Overmars e van der Sar. Sono molto grato all'Ajax e ai miei compagni, che ringrazio per avermi dato la possibilità di giocare così ad alti livelli". Onana è solo l'ultimo gioiello dei 'Lancieri' ad aver scatenato le attenzioni dei top club, basti pensare alla cessione già ufficiale di de Jong al Barcellona. "E' ovvio che spero restino tutti. Ma tutti devono prendere le loro decisioni e se andranno via li rispetterò. A volte bisogna chiudere una porta per aprirne un'altra. Il discorso vale anche per me, ma per ora mi sento molto bene qui".

