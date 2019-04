Milan, infortunio Paqueta: le ultime

MILAN INFORTUNIO PAQUETA / Paqueta è vicino al ritorno in campo. Il centrocampista brasiliano, infortunatosi contro l'Udinese, è pronto a tornare a disposizione di mister Gattuso per la volata finale. Il calciatore - come riporta 'Sky Sport' - è tornato parzialmente in gruppo dopo i problemi alla caviglia.

Per restare aggiornato con tutte le news legate alla Serie A CLICCA QUI. Non è esclusa una sua presenza già contro il Pama, molto più probabile però che Gattuso torni a convocarlo per il ritorno di Coppa Italia contro la