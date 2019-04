Calciomercato Milan, agente Thauvin: "Sciocchezze, hanno dei problemi"

CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN - Questa mattina i media francesi hanno riportato la notizia di un forte interessamento del Milan per Florian Thauvin, paventando addirittura un accordo imminente tra il club rossonero e l'attaccante esterno francese. Il Marsiglia sembra rassegnato a perdere la sua stella in estate e spera che possa scatenarsi un'asta per cederlo ad almeno 50 milioni di euro.

Sul tema è intervenuto anche l'agente dello stesso, smentendo in modo categorico: "Queste sono sciocchezze, non c'è nulla con il Milan o con altri club di Serie A - ha dichiarato Jean-Pierreai microfoni di 'Le Phocéen' - Siamo ad aprile e non bisogna prestare attenzione alle voci che stanno circolando: è presto per dare credito ai rumors. Anche perché da un lato i grandi club italiani lavorano in assoluta segretezza e, d'altro canto, ildeve risolvere i suoi problemi prima di pensare a concludere acquisti per la prossima stagione".