LAZIO CONFERENZA INZAGHI UDINESE / Dopo la sconfitta di 'San Siro' contro il Milan, la Lazio prova a restare aggrappata al treno Champions nel match di recupero con l'Udinese. Domani sera i biancocelesti ospitano la squadra di Tudor con l'obiettivo di accorciare sul quarto posto: "Ci crediamo ancora, i giochi sono aperti e i miei giocatori non hanno intenzione di mollare". Il tecnico dei capitolini Simone Inzaghi, nella consueta conferenza stampa della vigilia non abbassa la guardia ma il match di sabato scorso non va giù: "C'è tantissima rabbia e delusione, perché non meritavamo di perdere ma sono stato chiaro con la squadra.

Quello che è successo potrebbe togliere motivazione e concentrazione".

Simone Inzaghi torna anche sugli episodi arbitrali: "Da allenatore il mio sogno è quello di avere la possibilità di recriminare solo e soltanto su noi stessi e sui nostri errori. Purtroppo quest'anno, così come la scorsa stagione, dobbiamo recriminare spesso su altre cose. Noi abbiamo l'obbligo di crederci e mettercela tutta, oltre che fare risultato domani, anche perché è tutto aperto e ho dei calciatori maturi". Poi su Acerbi e Correa: "Francesco si è allenato benissimo, sta bene ed è coinvolto. Per l'argentino sono state escluse lesioni, vedrò oggi se riuscirò a recuperarlo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui