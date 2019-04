CALCIOMERCATO ROMA GRAZIANI - La Roma è tornata in corsa per un posto in Champions League. A prescindere da come terminerà questa stagione, in estate è prevista una rivoluzione in casa giallorossa che riguarderà il nuovo allenatore ed il nuovo direttore sportivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Io mi terrei strettoe gli darei fiducia: è da tanto nell'ambiente e ha imparato molto da- il consiglio dell'ex centravanti romanista Ciccioa 'Radio Sportiva' - Come allenatore si vociferano grandi nomi come quelli die diqualora le cose al Chelsea non dovessero finire bene. Ma io credo che il profilo giusto in questo momento sarebbe quello dise dovesse lasciare l'Atalanta. Sta facendo un grandissimo lavoro e mi piacerebbe che avesse un'altra chance con una grande squadra".