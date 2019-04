LAZIO BERISHA INFORTUNIO - La prima stagione in Serie A di Valon Berisha dovrebbe essere già finita.

Il centrocampista kosovaro della, secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', si sarebbe già operato al ginocchio che tanti problemi gli ha dato in questa annata. Il suo rientro in campo sarebbe previsto per il ritiro estivo della prossima stagione.