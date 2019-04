MILAN LAZIO ACERBI BAKAYOKO KESSIE / Nessun provvedimento per Bakayoko e Kessié. È questo quanto disposto dal Giudice sportivo in merito a quanto accaduto al termine della sfida tra il Milan e la Lazio.

In quel frangente i due calciatori rossoneri hanno sfilato davanti ai propri tifosi, sventolando la maglia del centrale biancoceleste: "La segnalazione della Procura federale - si legge nel comunicato - non può avere seguito ai fini della valutazione della prova televisiva". La procura federale darà il via a un supplemento di indagine per poi valutare se prendere o meno un provvedimento sulla questione.

