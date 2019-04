CALCIOMERCATO JUVENTUS BRANDT LIVERPOOL / Julian Brandt è uno dei talenti maggiormente apprezzati sul mercato. Il numero 10 del Bayer Leverkusen si sta mettendo in grande mostra in questa stagione, in cui ha già realizzato 7 gol e 14 assist.

Il tedesco, finito nel mirino della Juventus , potrà liberarsi in estate dietro al pagamento di una clausola da 25 milioni di euro. Secondo quanto riferito da 'Bild.de', sull'esterno sarebbe forte anche l'interesse del, pronto a pagare l'ammontare della clausola. In lizza per le prestazioni del calciatore ci sarebbe infine anche il Real Madrid.

