CALCIOMERCATO INTER GODIN SKRINIAR ROMA MANOLAS RUBEN DIAS JUVE ATLETICO MADRID - Diego Godin si può considera un giocatore dell'Inter. Il difensore uruguaiano arriverà alla fine della stagione in corso, a parametro zero, dopo la scadenza del contratto con l'Atletico Madrid. Un colpo 'alla Marotta' che, però, si deve guardare proprio dai castigliani che puntano un difensore del club nerazzurro. CLICCA QUI per essere sempre aggiornato sul mercato dell'Inter. Stando, infatti, a quanto riportato da 'As', una delle alternative per coprire il buco lasciato da Godin è Milan Skriniar. Per il centrale slovacco è vicino il rinnovo contrattuale e appare difficile pensare ad un suo addio nella prossima estate.

Confermata anche la pista che porta a Kostasdella anticipata il mese scorso dalla nostra redazione : il difensore greco ha una clausola rescissoria pari a 36 milioni di euro e sulle sue tracce sono segnalate anche. Altri obiettivi sarebberodelladella, valutato 35 milioni di euro. Occhi, dunque, puntati inper il responsabile del mercato dei 'Colchoneros', Andrea. Ma non solo, visto che nel suo mirino è finito anchedel, per il quale nella giornata di oggi, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it nella serata di ieri , ci sarà un colloquio tra l'agente Jorgee il direttore dell'area sportiva della Juventus, Fabio, a Torino in occasione di, ritorno dei quarti di finale di