Calciomercato Milan, dalla Francia: accordo imminente per Thauvin

CALCIOMERCATO MILAN THAUVIN / Svolta per il possibile passaggio di Florian Thauvin al Milan. Stando a 'France Football' l'attaccante avrebbe definitivamente rotto con il Marsiglia, con la volontà di non rinnovare il contratto scadenza nel giugno 2021.

L'accordo tra il giocatore e il club rossonero sarebbe imminente in vista della prossima stagione, anche se c'è ancora da trovare l'intesa per il suo cartellino tra il 'Diavolo' e il club di Ligue 1. Il Nnazionale transalpino in questa stagione ha messo a segno finora 15 reti nelle varie competizioni, oltre a 9 assist.