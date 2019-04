CALCIOMERCATO ROMA CAMPOS LILLE LOPEZ - Luis Campos si allontana dalla Roma. Almeno a sentire le parole del presidente del Lille, Gerard Lopez, a 'RMC Sport': "Sono sicuro che resterà con noi. Qualcuno ha provato a portarcelo via, a scipparcelo, ma non partirà. Resterà ancora per tanti anni con noi". Il dirigente portoghese era stato accostato con insistenza alla società giallorossa per raccogliere l'eredità di Monchi, tornato al Siviglia.

Nel frattempo, l'attuale direttore sportivosi trova a Boston dal presidente, insieme al consigliere, per discutere del futuro della guida tecnica e anche di chi si occuperà del prossimo mercato. Resta viva la pista che porta a Gianlucadel, ma non sono escluse opzioni diverse.

Sono sicuro che Luis resterà con noi, così come il nostro tecnico - le sue parole a RMC Sport -. È vero che qualche club ha provato a portarcelo via, a “scipparlo” al club, ma non partirà. Lavorerà ancora per anni con noi



