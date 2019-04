Barcellona, offerta shock per Rashford

BARCELLONA RASHFORD / Il Barcellona ha scelto Marcus Rashford.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

È questa l'indiscrezione bomba lanciata dal britannico 'Daily Mirror' che oggi apre la sua prima pagina con l'inserimento prepotente dei blaugrana nella corsa all'attaccante in scadenza nel 2020 colche ha un'opzione per estenderlo di un altro anno. Secondo il tabloid, la dirigenza blaugrana avrebbe deciso di vendere Philippee con il ricavato finanzierebbe l'offerta da 115 milioni di euro già pronta per cercare di convincere i 'Red Devils' a cedere.