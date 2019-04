JUVENTUS AJAX EMRE CAN CHIELLINI / AGGIORNAMENTO ORE 11.10 - Allarme rientrato per Emre Can. Il tedesco aveva lasciato il ritiro di Leinì solo per sottoporsi a dei trattamenti personalizzati, raggiungendo in un secondo momento la squadra per l'ultima rifinitura pre-Ajax all''Allianz Stadium'. L'ex Liverpool sarà quindi regolarmente in campo in mediana questa sera nel decisivo incrocio contro i 'Lancieri'.

ORE 10.52 - Giallo Emre Can questa mattina in vista di Juventus-Ajax.

Stando a 'Sport Mediaset' il centrocampista tedesco non è salito insieme al resto dei compagni sul pullman per raggiungere l''Allianz Stadium' dal ritiro di Leinì per l'ultima rifinitura pre-partita. Non è da escludere però che l'ex Liverpool raggiunga in un secondo momento il gruppo di Allegri. In caso di forfait, il suo posto a centrocampo potrebbe essere occupato da Bentancur. Insieme alla squadra c'era invece capitan, che farà un ultimo test stamane per valutare le condizioni del polpaccio e provare un recupero che appare comunque molto difficile. Il numero 3 non è stato inserito ieri nella lista dei convocati, con Rugani che a meno di colpi di scena dovrebbe affiancare Bonucci nel cuore della difesa bianconera.