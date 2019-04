CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS AJAX FORMAZIONI DIRETTA TV CALCIOMERCATO / È il grande giorno di Juventus-Ajax, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League che decreterà una delle prime due semifinaliste di questa edizione. Questa sera, alle ore 21, i bianconeri ospiteranno la squadra di ten Hag con l'obiettivo di ritornare tra le prime quattro d'Europa. Si riparte dall'1-1 dell'andata e da un 'Allianz Stadium' tutto esaurito e pronto a trascinare Cristiano Ronaldo e compagni. Calciomercato.it vi offre un ampio approfondimento di Juventus-Ajax con le probabili formazioni, la guida per la diretta tv e streaming e tutte le notizie e i possibili incroci di calciomercato.

Juventus-Ajax, dal ballottaggio Dybala-Kean al dubbio de Jong: le probabili formazioni

Come annunciato da Allegri nella conferenza stampa della vigilia, Chiellini e Mandzukic non saranno della partita causa infortunio. Il capitano bianconero non ha ancora superato il problema al polpaccio, mentre l'attaccante croato è alle prese con un fastidio al ginocchio. Al centro della difesa si rivedrà Rugani, tra i migliori nella trasferta di Amsterdam, che affiancherà Bonucci. Sulle corsie Alex Sandro e Cancelo, al momento favorito su De Sciglio. L'allenatore bianconero non ha però escluso il possibile utilizzo di entrambi i terzini: in questo caso ci sarà un passaggio al 4-4-2 con Cancelo avanzato a centrocampo e la doppia esclusione di Dybala e Kean. Proprio i due attaccanti sono al momento in ballottaggio per una maglia da titolare al fianco di Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. A spuntarla potrebbe essere l'argentino, che sarebbe rilanciato dal primo minuto dopo le ultime due esclusioni in Champions. Infine, la mediana sarà composta dai rientranti Emre Can e Matuidi, che agiranno ai lati di Pjanic.

In casa Ajax è invece da registrare il recupero di Frenkie de Jong, che nella giornata di ieri ha svolto l'intera rifinitura insieme a propri compagni. In attesa di scogliere il dubbio relativo alla titolarità del futuro centrocampista del Barcellona, ten Hag sembra orientato verso la conferma della formazione dell'andata, fatta eccezione per lo squalificato Tagliafico che sarà sostituito dal rientrante Mazraoui.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri

AJAX (4-2-3-1): Onana; Veltman, de Ligt, Blind, Mazraoui; Schone, de Jong; Ziyech, van de Beek, Neres; Tadic. All. ten Hag

Arbitro: Turpin (Francia)

Calciomercato, da de Ligt e Ziyech a Dybala: tutti gli osservati speciali di Juventus-Ajax

La sfida di questa sera rappresenterà inoltre una nuova occasione per i dirigenti della Juventus e di tutta Europa per osservare i talenti dell'Ajax e non solo. Il nome più caldo in chiave calciomercato resta quello di de Ligt, primo obiettivo estivo dei bianconeri per rinforzare la difesa. Paratici starebbe tentando il sorpasso sul Barcellona, club al momento favorito nella corsa al giocatore. Per strappare il classe 1999 all'Ajax serviranno però almeno 75 milioni di euro. Riflettori puntati anche su Hakim Ziyech, che ai microfoni di Calciomercato.it non ha escluso un possibile ritorno di fiamma con la Roma. Ma non solo. Van de Beek e Neres saranno gli osservati speciali di Juventus, Inter e Milan, mentre non sarà della partita lo squalificato Tagliafico, che è seguito da Roma e Napoli.

Infine, il match dell'Allianz Stadium rappresenterà un importantissimo banco di prova anche per Paulo Dybala: le big d'Europa osserveranno con grande attenzione la prestazione dell'attaccante argentino, che è reduce da diverse esclusioni pesanti e punta a riconquistare un ruolo centrale anche nella Juventus di Cristiano Ronaldo. In 'vetrina' anche Douglas Costa, che sarà una pedina fondamentale a gara in corso ma è dato in uscita al termine di questa stagione finora da dimenticare.

Juventus-Ajax, dove vederla in tv e in streaming

Juventus-Ajax, in programma alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino, sarà visibile in diretta esclusiva su 'Sky Sport 1' (canale 201 della piattaforma Sky) e 'Sky Calcio 2' (canale 252). Per tutti i clienti Sky il match sarà inoltre disponibile in streaming sulla piattaforma 'SkyGo'.

