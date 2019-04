CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN DYBALA / Solo uno tra Dybala e Kean sarà questa sera in campo dal primo minuto in Juventus-Ajax, match di ritorno dei quarti di Champions League. Il numero dieci sembra in leggero vantaggio sul più giovane compagno di squadra per completare il tridente di Allegri insieme a Cristiano Ronaldo e Bernardeschi. Una prova da non fallire per l'argentino dopo le critiche degli ultimi tempi, ma soprattutto per guadagnarsi la conferma in bianconero e buttare acqua sul fuoco sui rumors che lo vedrebbero lontano da Torino la prossima estate.

Conto i 'Lancieri' può toccare anche a Kean, che se non dal primo minuto potrebbe essere utilizzato a gara in corso da Allegri. La ribalta internazionale può dare nuove indicazioni sul futuro del classe 2000, che con un'altra notte da protagonista metterebbe un ulteriore mattone sul rinnovo con i campioni d'Italia, aprendo ad un ruolo da primo piano nella Juve che verrà. Un Kean punto forte nel reparto offensivo allontanerebbe sul calciomercato l'arrivo sotto la Mole di un altro centravanti primo fra tutti Icardi, sempre nei radar di Paratici dopo il tentativo della scorsa primavera.

