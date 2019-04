NOTRE DAME PARIGI INCENDIO / AGGIORNAMENTO ORE 12.07 - È stato domato l'incendio che ha devastato la cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Secondo fonti dei vigili del fuoco, sono andati bruciati 1000 metri quadrati di tetto e continua a persistere la condizione di instabilità della struttura.

I tecnici sono al lavoro per capire la reale situazione.

ORE 9.35 - Si lavora alacremente a Parigi nella Cattedrale di Notre-Dame dopo l'incendio di ieri pomeriggio che ha pesantemente danneggiato la storica struttura nella capitale francese. I pompieri tra ieri sera e stanotte hanno spento il rogo, anche se la stabilità della Cattedrale e la profondità strutturale del danno restano in condizioni incerte come affermato in mattinata dal segretario di Stato all'Interno transalpino Nunez.

Per oggi - si apprende dal media d'Oltralpe - sarebbe stata convocata anche una riunione tra architetti ed esperti per fare il punto della situazione con i vigili del fuoco e capire se i pompieri potranno continuare il lavoro in stato di sicurezza all'interno della struttura. "La questione è strutturale: bisogna capire in che modo l'edificio resisterà al grave incendio della scorsa notte", aggiunge Nunez.

