Calciomercato Lazio, colpo Adekanye: nuovo incontro

CALCIOMERCATO LAZIO ADEKANYE / È conto alla rovescia per la firma di Adekanye con la Lazio.

Dopo le conferme dell'agente, la dirigenza biancoceleste ha accelerato per l'attaccante classe 1999 in scadenza di contratto colche pare ormai ad un passo. Ieri, riferisce il 'Corriere dello Sport', il suo procuratore lo ha incontrato a Liverpool, probabilmente per definire i dettagli dell'intesa con il club capitolino. Pronto un triennale per l'olandese di origini nigeriane che salvo sorprese sarà il primo rinforzo laziale.