DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM - Il Manchester City ospita il Tottenham nel match di ritorno dei quarti di finale di Champions League.

Dopo la sconfitta in trasferta 1-0 subita a Londra i 'Citizens' dihanno bisogno di vincere con due o più gol di scarto per raggiungere lin semifinale, mentre gli 'Spurs' disi qualificano anche con una sconfitta di misura qualora dovessero riuscire a segnare almeno una rete. Calciomercato.it vi offre il match dell'Etihad Stadium' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Kompany, Laporte, Mendy; Gundogan, David Silva, De Bruyne; Bernardo Silva, Sterling, Aguero. All. Guardiola

TOTTENHAM (4-3-2-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Sissoko, Wanyama, Moura; Eriksen, Alli; Son. All. Pochettino



