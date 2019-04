Calciomercato Inter, già deciso il futuro di Nainggolan

CALCIOMERCATO INTER NAINGGOLAN / L'Inter vede avvicinarsi sempre più il traguardo della qualificazione alla prossima Champions League ed in attesa di centrare il risultato sul campo ha già iniziato a pianificare le mosse per la prossima estate. Lo ha confermato lo stesso Marotta parlando della trattativa per Godin, in arrivo a parametro zero dall'Atletico Madrid. Mentre si sta decidendo anche il futuro di molti pezzi importanti della rosa.

In particolare, scrive 'La Gazzetta dello Sport', con Mauroe Ivansempre più verso la cessione il leader in campo dell'Inter versione 2019/2020 sarà Radja Nainggolan, per il quale ora non è in dubbio la permanenza dopo le tante voci al termine di un girone d'andata fortemente limitato dagli infortuni. Voluto a tutti i costi da Luciano Spalletti e corteggiato anche da Antonio, tra i nomi per l'eventuale sostituzione del tecnico toscano, il belga ha un contratto fino al 2022 e rimarrà in nerazzurro a prescindere dall'allenatore che sarà in panchina.