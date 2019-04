CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL / La sfida con l'Ajax sarà un'occasione molto importante per parlare anche di mercato per la Juventus che riceve il potente manager Jorge Mendes con cui sono in ballo i discorsi anche su Joao Felix e Ruben Dias, le due stelle nascenti del Benfica.

Piacciono entrambi, ma allo stesso modo le cifre richieste dai portoghesi per le due nuove stelle sono elevatissime e per questo i bianconeri sono costretti a lavorare anche sulle alternative. E se davanti il primo nome resta quello di Federicodella, dietro la dirigenza della 'Vecchia Signora' potrebbe rispolverare l'asse sempre molto proficuo coled andare dritta su Merih, centrale classe '98 arrivato a gennaio dai turchi dell'Alanyaspor. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui la sua candidatura si starebbe facendo largo.