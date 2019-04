Calciomercato Milan, da Conti a Suso: 8 in bilico

CALCIOMERCATO MILAN CONTI SUSO / Volata finale per la Champions ed il futuro. Il Milan si gioca l'accesso alla massima competizione europea, discriminante fondamentale anche per diversi giocatori in rosa che da qui al termine della stagione si giocano la permanenza. A partire dalla difesa, dove sono in corso valutazioni su Musacchio che in questa volata deve garantire maggiori sicurezze altrimenti i rossoneri interverranno con un nuovo centrale. Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui inoltre sulla destra resterà uno solo tra Calabria e Conti, con il secondo che al momento è maggiormente in bilico.

A centrocampo la permanenza didipende dall'aspetto economico: servono i soldi della Champions per esercitare il riscatto.è sotto esame e si dimostrerà utile con la sua esperienza verrà confermato, mentreè a forte rischio cessione dopo gli ultimi episodi. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

In attacco, infine, accanto alla certezza Piatek ruotano i dubbi di Calhanoglu e Suso: il primo piace a Gattuso ed è a completa disposizione ma l'involuzione dal punto di vista realizzativo preoccupa e può comunque rappresentare una pedina importante sul mercato; il secondo ha una clausola da 40 milioni che al momento lo rende poco appetibile visto il rendimento, ma in caso di rinascita in questo finale potrebbe essere addirittura troppo bassa e in quel caso il Milan potrebbe provare a discutere un nuovo contratto

