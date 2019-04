CALCIOMERCATO INTER ROMA CONTE / È Antonio Conte l'allenatore più corteggiato sul calciomercato europeo in questo momento. Al termine dell'anno sabbatico (e della disputa legale per l'uscita dal Chelsea), l'ex Ct è pronto a tornare in sella fissando però dei paletti ben precisi, dalle richieste economiche in linea con l'ingaggio percepito a Londra (oltre 11 milioni netti) alle esigenze tecniche: vuole un club di prima fascia con cui poter puntare subito alla vittoria. Ambizione in linea con quella dell'Inter di Steven Zhang e l'Ad Beppe Marotta, che anche per questo è stata data per settimane in pole nella corsa al tecnico leccese. Proprio Marotta però ieri ha frenato le voci ribadendo anzi la fiducia all'attuale allenatore Luciano Spalletti.

Calciomercato, mossa Bayern Monaco su Conte

Dichiarazioni di facciata o volontà reale? Lo scopriremo solo al termine della stagione, ma intanto Spalletti sta conducendo la sua Inter un altro gradino più su, migliorando il quarto posto della scorsa stagione nonostante tutto quello che è successo in questa annata. Tra le altre ipotesi calde anche la, spuntata più di recente. Sarebbe il sogno del presidentee dei tifosi, ma dopo un primo sondaggio non ci sarebbero stati approfondimenti e per Conte la soluzione giallorossa non sarebbe priorità. Infine, restando in Serie A, occhio sempre ale alle voci sul possibile ritorno allain caso di addio di Massimiliano Allegri. Tutte le ultime news di mercato: clicca qui

Attenzione però ai movimenti dall'estero. Perché come detto Conte starebbe aspettando di capire cosa accadrà e se si apriranno spiragli per approdare su una panchina di primissima fascia a livello europeo. In questo senso, scrive il 'Corriere dello Sport', va registrato l'inserimento del BayernMonaco che potrebbe già congedare Kovac e che sarebbe al momento la proposta più concreta ed interessante sul tavolo dell'allenatore leccese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui