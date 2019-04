ARSENAL NAPOLI EMERY / Altra vittoria per l'Arsenal che con il minimo sforzo supera di misura il Watford grazie ad una rete di Aubameyang. Giovedì sera i 'Gunners' saranno invece di scena a Napoli per il ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Unai, allenatore dei biancorossi ha parlato dopo il match a 'BBC Sport': "Oggi siamo stati molto competitivi, non abbiamo fatto il secondo gol, ma alla fine sono soddisfatto. Tre punti importanti per la classifica. Clean sheet? Per noi è molto importante, ci dà fiducia per il futuro. Ho fatto rifiatare alcuni giocatori, altri, come Mavropanos, a mio modo di vedere, hanno giocato bene. Giovedì sotto con il Napoli, abbiamo due gol di vantaggio, ma sarà molto difficile".