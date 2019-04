SERIE B LIVORNO BRESCIA / Posticipo dolcissimo per il Brescia che nell'ultimo atto della 33/a giornata di Serie B espugna l'Armando Picchi di Livorno proprio nei minuti conclusivi. La compagine di Corini ha dominato per larghi tratti la sfida trovando però la rete decisiva solamente all'89' grazie a Romagnoli.

Il difensore delle 'Rondinelle' ha quindi permesso ai suoi di raccogliere la sedicesima vittoria in campionato che gli consente di portarsi a tre lunghezze di vantaggio sul, secondo in classifica. Brutte notizie invece per il Livorno che rimane ancorato in diciassettesima posizione con appena 30 punti conquistati.

LIVORNO-BRESCIA 0-1

89' Romagnoli

CLASSIFICA SERIE B: Brescia 60, Lecce 57; Palermo 56; Benevento 50; Pescara 49; Verona 48; Spezia 46; Perugia e Cittadella 45; Cremonese, Ascoli e Cosenza 39; Salernitana 38; Crotone 34; Venezia 33; Foggia e Livorno 30; Padova e Carpi 25.

