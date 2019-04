Premier League, Watford-Arsenal 0-1: Aubameyang lancia i Gunners

PREMIER LEAGUE WATFORD ARSENAL AUBAMEYANG / L'Arsenal vince per 1-0 in casa del Watford nel posticipo della 34esima giornata di Premier League. Decide una rete di Aubameyang al 10'. Un minuto dopo, Deeney lascia i suoi in dieci venendo espulso per una gomitata. Nonostante l'inferiorità numerica, i padroni di casa chiamano Leno più volte a salvare il risultato e Masina colpisce nella ripresa una traversa clamorosa.

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE

Liverpool 85 Manchester City 83 Tottenham 67 Arsenal, Chelsea 66 Manchester United 64 Leicester, Wolves 47 Everton, Watford 46 West Ham 42 Bournemouth 41 Crystal Palace, Burnley 39 Newcastle 38 Southampton 36 Brighton 33 Cardiff 28 Fulham 20 Huddersfield 14

