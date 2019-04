ATALANTA EMPOLI MASIELLO / Dopo il pareggio a reti bianche contro l'Empoli, Andrea Masiello, difensore dell'Atalanta ha commentato il match ai microfoni di 'Sky Sport': "Ci è mancato solo il gol. La squadra ha creato e ci ha messo cuore e anima per vincere. Siamo comunque lì e ce la metteremo tutta fino alla fine.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ci mancano due punti che avremmo meritato. Noi non facciamo calcoli, pensiamo partita dopo partita. Siamo fiduciosi e vogliamo giocare ogni gara per vincerla. È questa la nostra mentalità da tre anni. Io mi ritengo fortunato perchè gioco in una grande squadra ricca di giovani che mi danno motivazioni per poter far bene. La mia voglia di mettermi in gioco è sempre stata positiva. Qui c'è una bella concorrenza ed è giusto così in uno spogliatoio ".