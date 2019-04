Atalanta-Empoli, Gasperini: "Niente da rimproverarci"

ATALANTA EMPOLI GASPERINI / L'Atalanta sbatte contro l'Empoli e contro Dragowski, non riuscendo ad andare oltre lo 0-0. Giampiero Gasperini, tecnico nerazzurro, mastica amaro ma prova a prenderla con filosofia: "Sortilegio? Parlano i numeri - ha spiegato a 'Sky Sport' - Ma non ho niente da rimproverare ai ragazzi. Abbiamo commesso degli errori, altre volte siamo stati sfortunati, altre è stato bravissimo il loro portiere. Passati i primi minuti con una partenza a rilento, non c'è stata più partita, sembrava un'esercitazione d'attacco. Può succedere però dopo un campionato straordinario che i nostri attaccanti non abbiano concretizzato, poi magari se avessimo segnato il primo gol ne avremmo fatti anche altri.

Una partita simile era stata quella con ilad agosto, ma va bene così. Dispiace perché potevamo fare un salto in avanti, ma sono contento del fatto che la squadra stia bene e abbiamo mantenuto margine sulle squadre dietro. Siamo in corsa per l'Europa e ce la giocheremo fino in fondo. Il campionato è bellissimo, ultime sei gare che saranno tiratissime per tutti, sarà difficile fare punti in ogni gara. Potevamo forse palleggiare un po' meglio, ma quando tiri, quante volte? 42? Non è che ci sia molto da dire sulla produzione offensiva.? Non faremo calcoli, giocheremo al meglio delle nostre possibilità nonostante la vicinanza con la semifinale di ritorno di. E poi quando si fa troppo turnover avete visto i risultati...".