SERIE A ATALANTA EMPOLI 0-0 CRONACA / Monday Night ricco di occasioni ma avaro di gol quello tra Atalanta ed Empoli. Le due squadre in campo si danno battaglia dividendosi però equamente la posta in palio. Tante le chance fallite dalla compagine di Gasperini che ci ha provato fino alla fine sbattendo su un grande Dragowski e sull'imprecisione dei propri interpreti. Non sono infatti mancate le occasioni per i vari Ilicic, Hateboer e Mancini. Si ferma quindi la rincorsa Champions dei nerazzurri a due lunghezze di ritardo dal quarto posto del Milan.

Per l'Empoli invece si tratta di un punto prezioso in ottica salvezza che non consente comunque di riagguantare un Bologna ora a quota 31 in graduatoria. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

ATALANTA-EMPOLI 0-0

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 84; Napoli 67; Inter 60; Milan 55; Roma 54; Atalanta 53; Torino 50; Lazio 49*; Sampdoria 48; Fiorentina 40; Sassuolo e Cagliari 37; Spal e Parma 35; Genoa 34; Udinese 32*; Bologna 31; Empoli 29; Frosinone 23; Chievo 11

* UNA PARTITA IN MENO

