CALCIOMERCATO JUVENTUS MENDES JOAO FELIX RUBEN DIAS / La Juventus si gioca domani un enorme pezzo della sua stagione con la sfida all’Ajax, che potrebbe aprirle le porte delle semifinali di Champions League. Un appuntamento storico che spingerà all’Allianz Stadium tantissime personalità del calcio, tra le quali non poteva certo mancare Jorge Mendes.

L’agente di Cristiano Ronaldo, come raccolto da Calciomercato.it, infatti da oggi a Torino, ma il suo viaggio in Italia non ha come unico obiettivo quello di fare il tifo per la Vecchia Signora. In programma, infatti, c’è un importante vertice di mercato con Fabio Paratici.

Saranno due i nomi sul tavolo del summit: quelli di Joao Felix (1999) e Ruben Dias (1997).

Il primo sembra ormai definitivamente esploso: la tripletta (più assist) contro l'Eintracht Francoforte gli ha fatto guadagnare le prime pagine di mezzo mondo e il Benfica spera di far ulteriormente lievitare il suo prezzo (ha una clausola rescissoria di 120 milioni) da qui a fine stagione con altre grandi prestazioni in Europa League.

La Juventus è sulle sue tracce da mesi (ma la concorrenza dei club di Manchester è serissima) e pronta a un investimento importante per assicurarselo. Mendes sta lavorando per portare quello che considera il suo futuro gioiello a Torino insieme a Cristiano, soluzione che il ragazzo gradirebbe molto: ne parlerà con Paratici, insieme al quale affronterà anche la situazione del difensore.

Ruben Dias è, infatti, un altro obiettivo bianconero, ma per ora il Benfica non ha aperto ad alcuna trattativa, con l’intenzione di evitare distrazioni al ragazzo in vista del rush finale che può valere scudetto ed Europa League. La sua clausola rescissoria è di 60 milioni e in questo momento i portoghesi non concedono sconti. Anche nel suo caso la lista di corteggiatori è lunga: tra quelli più accaniti c’è l’Atletico Madrid in cerca di nuovi guerrieri per la sua difesa.

