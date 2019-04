CALCIOMERCATO NAPOLI CORREA LAZIO / Nome nuovo sul taccuino del Napoli. Si tratta del fantasista in forza alla Lazio, Joaquin Correa, che ha fin qui raccolto 5 reti tra coppe e campionato.

A parlare dell'eventuale interessamento degli azzurri per l'argentino ci ha pensato Guillermo, ex giocatore del Lecce e membro dell'entourage del calciatore, che è intervenuto attraverso le frequenze di Radio Marte: "Che ci sia una squadra come il Napoli dietro di lui è ottimo perché è una squadra importante, indiscrezioni non ce ne sono, le gare da giocare sono tante, presto per parlare di mercato".