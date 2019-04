EMPOLI SPAL JUVE BUTTI / Il KO della Juventus in casa della Spal ha lasciato qualche strascico polemico soprattutto tra le squadre ancora in lotta per la permanenza in Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Andrea Butti, direttore generale dell’, è intervenuto così in merito ai microfoni di 'Sky Sport' prima della sfida contro l’Atalanta: "SPAL-Juve? Ci ha lasciato un po’ l’amaro in bocca: capisco cosa vuol dire vincere una Champions, ma si sarebbero potute fare scelte diverse. Noi dobbiamo comunque pensare a noi stessi”.