CALCIOMERCATO INTER PEPE / Tra gli obiettivi principali dell'Inter per la prossima stagione ci sarebbe anche un esterno offensivo. In tal senso Nicolas Pépé, ala ivoriana classe 1995, avrebbe conquistato anche la dirigenza nerazzurra pronta a mettere sul piatto un'offerta monstre. Secondo le indiscrezioni raccolte da 'France Football', il club milanese avrebbe mosso i primi passi per Pepè con una corposa proposta da ben 60 milioni di euro per convincere il Lille a cedere il proprio gioiello la prossima estate.

La concorrenza per l'esterno ivoriano comunque non manca, con le big europee che mantengono gli occhi ben aperti su un calciatore che ha fin qui realizzato 20 reti tra coppe e campionato.

Ad alimentare le voci di addio ci ha inoltre pensato ieri, Gerard Lopez, presidente del Lille, che ha annunciato la cessione del giocatore nella sessione di mercato estiva.

