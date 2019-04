Milan, Gravina contro Bakayoko-Kessie: la posizione rossonera

MILAN GRAVINA BAKAYOKO KESSIE / Le parole di Gravina contro Bakayoko e Kessie non sono piaciute in casa Milan. Il club rossonero - come riporta Ansa.it, che fa fede ad una fonte vicina alla società - sarebbe sorpreso e stupito per le dichiarazioni del numero uno della FIGC.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

"Nel rispetto delle istituzioni, e nella piena consapevolezza della leggerezza compiuta dai due giocatori nell'esporre ai tifosi la maglia di Acerbi" - spiega la fonte - fra i dirigenti rossoneri sembra prevalere la sensazione "che si stia ingigantendo nei toni una deprecabile provocazione, una 'scivolata' stigmatizzabile ma non di tale entità da giustificare tanta enfasi".