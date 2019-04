JUVENTUS AJAX EMRE CAN / Giornata di vigilia per la Juventus di Massimiliano Allegri, che domani giocherà contro l'Ajax per il ritorno dei quarti di finale di ChampionsLeague. In conferenza stampa insieme al mister anche Emre Can, pienamente recuperato: "Sono pronto per domani, ho superato i problemi fisici avuti con il Milan.

Da quando sono arrivato ho capito subito l'importanza di vincere la Champions League qui. Vogliamo vincerla, ma domani non sarà una partita facile. Abbiamo grande rispetto dell'Ajax ma nessuna paura. Dovremo avere lo stesso atteggiamento avuto contro l'Atletico Madrid. Vogliamo fare gol e vincere, e sappiamo ciò che possiamo fare"

ALLEGRI - "E' un allenatore fantastico. Tutti hanno visto quello che ha vinto e saputo fare nella sua carriera. Per lui è molto importante come si affronta ogni singola partita"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui