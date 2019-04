JUVENTUS AJAX ALLEGRI CHIELLINI MANDZUKIC / Juventus-Ajax. Sono 21 i convocati di Massimiliano Allegri per la sfida all'Ajax in programma domani sera a Torino.

Il tecnico delladeve fare a meno sia diche di, ma anche di Mattia. Questi i giocatori scelti dall'allenatore toscano.

Portieri: Pinsoglio, Szczesny, Loria

Difensori: Bonucci, Barzagli, Cancelo, De Sciglio, Alex Sandro, Spinazzola, Rugani

Centrocampisti: Pjanic, Bentancur, Nicolussi Caviglia, Khedira, Matuidi Emre Can

Attaccanti: Ronaldo, Bernardeschi, Dybala, Kean, Douglas Costa

