CALCIOMERCATO JUVENTUS TEN HAG DE LIGT / De Ligt infiammerà il prossimo calciomercato. Il centrale olandese piace ai più grandi club europei come Psg e Barcellona. Il calciatore è finito anche nel mirino della Juventus ma portarlo in Italia non sarà facile.

- intervenuto in conferenza stampa - ha così parlato in merito al futuro del suo calciatore: "Se sentirà pressioni nel giocare nello stadio della Juventus? No, è giovane ma è un ragazzo con esperienza. Pensa all'Ajax, vive il presente e farà di tutto per l'Ajax. Futuro? Non posso rispondere, non ne ho idea".