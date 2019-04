JUVENTUS AJAX MANDZUKIC INFORTUNIO / La Juventus rischia di perdere un'altra pedina importante per il match di ritorno di ChampionsLeague contro l'Ajax. Come riporta 'Sky Sport', Mandzukic potrebbe non essere della partita.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai bianconeri CLICCA QUI . L'attaccante croato, che ha iniziato l'allenamento dopo i compagni, ha accusato dolore durante la rifinitura. Si apre così un ballottaggio per la sostituzione che vede protagonisti

AGGIORNAMENTO - Massimiliano Allegri ha confermato l'assenza di Madzukic.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui