JUVENTUS AJAX TEN HAG /Juventus-Ajax. Dopo l'1-1 di Amsterdam, Juventus e Ajax si giocano a meno di una settimana di distanza il passaggio alle semifinali di Champions League. Si riparte appunto dal pareggio della Johann Cruyff Arena. Calciomercato.it seguirà la conferenza stampa del tecnico olandese Ten Hag.

FAVORITI - "La Juventus è favorita, soprattutto dopo il risultato di Amsterdam. Se però giochiamo bene possiamo superare qualsiasi limite"

RONALDO E ALLEGRI - "Non giocheremo con un uomo in marcatura fissa su Cristiano Ronaldo. Non è il nostro modo di giocare. Allegri è molto preparato e sicuramente ha pensato a qualcosa.

Noi dobbiamo migliorare il nostro piano tattico".

DE JONG - "La sua condizione è ancora in dubbio. Valuteremo meglio domani. L'allenamento di questa sera non sarà un test per lui. Non lo testeremo in questo modo".

GARA - "Siamo migliorati nelle due fasi, soprattutto in quella difensiva. Abbiamo più consapevolezza, più mentalità. Giochiamo come adulti anche se siamo molto giovani. Credo che la Juventus giocherà bassa, ma noi dobbiamo migliorare. La voglia e i sentimenti arrivano da soli. La tensione sarà tanta, servirà grande concentrazione".

VALORE AJAX - "Siamo giovani, ma pensiamo di poter competere con questi giganti. Dobbiamo riuscire a superare i nostri limiti. Superare i gironi e il Real Madrid è stato bellissimo, domani vogliamo un'altra gara indimenticabile".

