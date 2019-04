FIORENTINA CAVALLI ATTACCO / Roberto Cavalli attacca la Fiorentina e la sua proprietà. Il noto stilista italiano, attraverso il proprio profilo Twitter, non ha usato troppi giri di parole per descrivere la situazione in casa viola.

Parole davvero pesanti: "Buona settimana, per me è un po' triste, sono troppo influenzato dalla Fiorentina... è penosa! Non esiste futuro! Non è giusto, la Fiorentina appartiene a Firenze... adesso non vale niente e i sig. Presidenti non la venderanno mai"