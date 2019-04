MILAN LAZIO GRAVINA KESSIE BAKAYOKO / Non si placano le polemiche attorno alla vicenda Acerbi scoppiata nel post-partita di Milan-Lazio, con la maglia del giocatore laziale esposta da Kessie e Bakayoko per qualche istante sotto la curva rossonera.

A riguardo ha parlato anche il presidente della Figc Gabriele, intervenuto a 'Gr Parlamento': "Quanto è avvenuto a San Siro è un atteggiamento irriguardoso e, come ha detto il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme e dei principi etici del nostro mondo. Ci sono state punzecchiature sui social e ci vorrebbero un po’ meno social e un po’ più lavoro, come sottolineato da. Acerbi? Ragazzo straordinario. Dando la maglia e stringendo la mano ai calciatori del Milan ha dimostrato di voler chiudere ogni polemica, esibire la maglia come uno scalpo credo che generi qualche reazione antipatica che noi dobbiamo prevenire”.