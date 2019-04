CALCIOMERCATO JUVENTUS WERNER / Una grande occasione che arriva dalla Germania, ma bisogna fare in fretta per bruciare la concorrenza. Timo Werner non rinnoverà infatti il proprio contratto con il Lipsia in scadenza nel giugno 2020. La conferma è stata data direttamente dal Ceo del club tedesco, Oliver Mintzlaff a 'Sky Sport Deutschland': "Gli abbiamo fatto una proposta per un nuovo contratto, che lui però ha rifiutato".

Ecco allora che il centravanti ex Stoccarda potrebbe diventare una interessante occasione di mercato, soprattutto per le big italiane. In particolare la Juventus si era interessata all'attaccante tedesco, accostato in passato anche al Real Madrid. Al momento però il club che appare più in vantaggio nella corsa al giocatore è il Bayern Monaco. Fondamentale dunque cercare di anticipare le dirette concorrenti.

