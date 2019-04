AJAX CALCIOMERCATO JUVENTUS TADIC / L'Ajax mette paura ai suoi tifosi.

Con un tweet il club olandese ha dato notizia dell'arrivo a Torino della squadra con una gif che mostra Dusan, che scende dall'aereo ma a far spaventare è stata la frase in didascalia: "I suoi primi passi in Italia, definitivamente non gli ultimi..." parole, che molto probabilmente si riferivano al fatto che il calciatore, come il resto della squadra, dovrà muoverne diversi domani in campo allo Stadium ma i tifosi - come si vede tra i commenti - hanno pensato ad una possibile notizia di calciomercato con Tadic in Serie A.